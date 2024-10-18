Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ), paydaş ilişkilerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği muhtar ziyaretlerini Bitlis’te sürdürüyor.

VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Ömer Çelebi, ekibiyle birlikte Tatvan Muhtarlar Derneğini ziyaret etti. Ziyaret sırasında kentin elektrik altyapısı istişare edilirken, muhtarların görüş ve önerileri değerlendirildi. VEDAŞ’ın Tatvan ilçesinde yaptığı yatırım çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getiren muhtarlar ise İl Müdürü Çelebi’ye pankartla teşekkür etti.

Muhtar iletişiminin önemine vurgu yapan VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Ömer Çelebi, “Öncelikle muhtarlarımızın hizmetlerimize gösterdiği teveccühü pankarta taşımalarından ötürü teşekkürlerimi sunarım. Hem muhtarlarımız hem de bizler halkımıza en iyi hizmeti verebilmek için çaba gösteriyoruz. Halkımızın sesi olan muhtarlarımızla olan iletişimimizi güçlü tutmaya özen gösteriyoruz. İlimizde yaptığımız çalışmalara ilişkin muhtarlarımıza düzenli olarak bilgi veriyor, muhtarlarımızın beklenti ve önerilerini dikkate alıyoruz. İstişarede bulunduğumuz ziyaretimiz kapsamında ayrıca muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü de kutladık” ifadelerinde bulundu.

Ziyarete ev sahipliği yapan Tatvan Muhtarlar Derneği Başkanı Abdurahim Afşin ise kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, “Tatvan merkezde görev yapan muhtarlarımızın taleplerinin değerlendirildiği, önerilerinin görüşüldüğü verimli bir ziyaret oldu. VEDAŞ da biz muhtarlar da halkla iç içeyiz. Dolayısıyla birlikte hareket etmemiz, uyum içerisinde olmamız halkın faydasına sonuçlar doğuruyor. Son dönemlerde sokak ve cadde aydınlatma çalışmalarından dolayı memnuniyetimizi ifade etmek için bir pankart hazırlayarak VEDAŞ’a teşekkür etmek istedik. Son olarak günümüzü kutlayan, ekibiyle bizleri ziyarete gelen İl Müdürümüz Ömer Bey’e ve kıymetli ekibine teşekkür ediyorum” dedi.