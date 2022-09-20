Adıyaman’ın Sincik ilçesinde Antep fıstığı üretimi yapılan köylerin muhtarları ilçede fıstık kavlatma tesisi yapılması talebinde bulundu.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde Antep fıstığı üretimi yapılan köylerin muhtarları ilçede fıstık kavlatma tesisi yapılması talebinde bulundu.

Sincik İlçesinde fıstık üretiminin yoğun olduğu Söğütlübahçe, Hasanlı ve Dilektepe köyleri ile Fatih ve Cumhuriyet mahallesi muhtarları Sincik Ziraat odası başkanlığında bir araya gelerek Söğütlübahçe köyünde yapılması planlanan fıstık kavlatma tesisi ile ilgili yetkililere çağrıda bulundu.

Sincik ilçesinde bu yıl Antep fıstığı rekoltesinin beklentisinin üzerinde gerçekleştiğini belirten köy muhtarları fıstık kavlatma tesisi yapılması durumunda çiftçinin gelirinin ikiye katlanacağını belirtti.

Köy Muhtarları, “Antep fıstığı ilçemizin önemleri gelir kaynakları içerisinde yer almaktadır. Bu yıl ilçemizde 300 ton civarı fıstık üretimi yapılmıştır. İlçemizde fıstık kavlatma tesisi olmadığı için çiftçilerimiz ürünlerini ilçemize gelen tüccarlara 45-48 TL arasında sattılar. Yaptığımız araştırmalara göre fıstık kavlatma tesisi olan çevre illerde üretici ürünlerini kavlatarak 150-160 TL civarında satmıştır. Yaş fıstık kavlatıldığında yüzde 30 oranında fire veriyor buna rağmen fıstığını yaş satmayarak kavlatan çiftçiler bizim iki katı gelir ede ediyor. Bu yıl Söğütlübahçe köyümüzde fıstık kavlatma tesisi yapılacaktı ancak duyduğumuz kadarıyla bu tesise ayrılan bütçenin yetersiz olmasından dolayı iptal edileceği söyleniyor. Yetkililerden fıstık üreticilerimizin gelirini iki katlayacak bu tesisin yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Antep fıstığı ilçemizin önemli geçim kaynaklarından, bu yıl ilçemiz genelinde 300 ton fıstık üretimi yapıldı. Ziraat Odası Başkanlığımız ile ilçe Tarım Müdürlüğümüzün ortaklaşa hazırladığı Fıstık kavlatma tesisi projemizi geçtiğimiz yıl GAP İdaresi başkanlığına sunmuştuk. Adıyaman valimiz ve ilimiz milletvekillerinin desteğiyle projemiz kabul edildi. Ancak geçtiğimiz yıl Aralık ayında aniden yükselen dolar fiyatından dolayı proje çerçevesinde alınması planlanan makine tesisat fiyatları ciddi manada yükseldi. Dolayısıyla fıstık kavlatma tesisi projesi için ayrılan 250 bin TL’lik bütçe yetersiz kaldı. İstenilen makinanın alınabilmesi için 370 bin TL’ye ihtiyaç var. Eksik kalan 120 TL’nin tamamlanması için durumu valimize ve milletvekillerimize ilettik, projemize destek olmasını bekliyoruz. Ayrıca ilçemiz genelinde ormanlık alanlarda atıl durumda olan binlerce kök menengiç ağacı var, bunların da aşılanması için desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.