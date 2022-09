Şehitkamil ilçesine bağlı Aşağı Arıl ve Yukarı Arıl Mahallelerinde yapılan sosyal tesis, kilitli parke taşı çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmalarından dolayı Mahalle Muhtarları Ali Rıza Karakuş ve Emir Mustafa Ekici, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür ettiler.

Muhtar Karakuş ve Ekici, Şehitkamil Belediyesi tarafından mahallelerine yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunu söylediler.

Her mahalleye eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarına devam Şehitkamil Belediyesi, Aşağı Arıl ve Yukarı Arıl Mahallelerinde birçok hizmeti faaliyete geçirdi. Mahalle sakinlerinin en önemli ihtiyaçlarından olan kilitli parke taşı çalışmalarıyla mahallenin tüm sokaklarını kilitli parke taşı döşeyerek, mahalle sakinlerini kış aylarında çamurlu, yaz aylarında ise tozlu yollardan kurtardı. Bunun yanında, çevre düzenleme çalışmaları da yapan Şehitkamil Belediyesi, Yukarı Arıl Mahallesi’nde vatandaşların önemli bir ihtiyacı olan 176 Nolu Sosyal Tesisi yaparak, mahalle sakinlerinin hizmetine sundu.

“Başkanımızdan mahallemiz adına ne istediysek bizi boş çevirmedi”

Şehitkamil Belediyesi tarafından her türlü hizmetin mahallelerine sunulduğunu belirten Aşağı Arıl Mahalle Muhtarı Ali Rıza Karakuş, “Ben öncelikle, mahallemize yapmış olduğu her türlü hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu’na çok teşekkür ediyorum. Mahallemizde kilitli parke taşı ihtiyacımız vardı. Sokaklarımız toz, topraktan geçilmiyordu. Vatandaşlarımız büyük sıkıntılar yaşıyordu. Durumu Başkanımıza illettik ve hızlı bir şekilde Başkanımızdan dönüş aldık. Geçtiğimiz günlerde belediye ekiplerimiz mahallemizde çalışmalara başladılar ve bütün sokaklarımızı kilitli parke taşı ile döşediler. Bunun yanında çevre düzenleme çalışmaları yaptılar. Yollarımız, tamamen kilitli parke taşı ile döşenmiş durumda. Mahallemiz içerisinde birkaç yolumuzun asfalta ihtiyacı var. Başkanımızdan bu yollarımızın da asfaltlaması konusunda destek istiyoruz. Bu yollarımızın da asfaltlanacağına inanıyorum. Biz Başkanımızdan mahallemiz adına ne istediysek Başkanımız bizi hiçbir zaman boş çevirmedi. Mahallemiz için her türlü hizmeti sundu. Ben bir kez daha Başkanımıza ve ekibine mahallemize yapmış olduğu her türlü hizmetten dolayı yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Mahallemize yapılan hizmetler gerçekten takdire şayandır”

Yukarı Arıl Mahalle Muhtarı Emir Mustafa Ekici ise mahallelerine yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunun altını çizerek, “2009 yılından bu yana mahallemizde muhtarlık yapıyorum. Bu sure zarfı içerisinde Başkanımızla birlikte çalışmaya devam ediyorum. Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, bizi hiçbir zaman boş çevirmedi, hiçbir ayrımcılık yapmadı. Belediyemiz tarafından mahallemizin bütün cadde ve sokaklarında kilitli parke taşı çalışmaları ve çevre düzenleme çalışmaları yapıldı. Mahalle sakinlerimiz çamurlu, tozlu ve topraklı yollardan tamamen kurtuldu. Sosyal tesisimiz de mahallemizin önemli ihtiyaçlarından bir tanesiydi. Sağ olsun Başkanımız bu sosyal tesisin yapılması konusunda bize destek oldu ve hızlı bir şekilde tesisimizin inşaatını başlattı. Çok kısa bir süre içerisinde de tamamlayıp mahallemizin hizmetine sundu. Hiçbir zaman Başkanımız tarafından boş çevrilmedik, ne istediysek sağ olsun Başkanımız bizlere sundu. Mahallemize yapılan hizmetler gerçekten takdire şayandır. Ben Başkanımıza, şahsım ve mahallem adına yapmış olduğu her türlü hizmetten dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.