Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz, “Erzurum’u yeniden ihya ve inşa eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ile ne kadar övünsek azdır” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan muhtarlarla birlikte Başkan Sekmen’i ziyaret eden Başkan Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, Başkan Sekmen’e kentte yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Korkmaz, “Biz Muhtarlar olarak 10 yıldır Başkanımızdan ne istediysek anında yerine getirdi sağ olsunlar... Bugün kentimizin yüzde 96’lık bir bölümünde köylerimizin altyapı sorunu tamamen tarih oldu. Alt ve üstyapıda köylerimiz önemli hizmetlerden faydalandı. Şehrimizdeki birinci sınıf asfalt, köy ve grup yollarımıza da uygulandı. Bu nedenle Mehmet Başkanımızla ne kadar övünsek kendisine ne kadar güzel temennilerde bulunsak azdır” dedi.

“Muhtarlarımız bizim enerji kaynağımız”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, muhtarlık müessesesinin önemine dikkati çekti. Başkan Sekmen, güzel temennilerde bulunan muhtarlara teşekkür ederek, “Erzurum’da muhtarlarımızla gerçekleştirdiğimiz her buluşma yeni bir sinerji oluşturuyor, her toplantımız farklı güzelliklere vesile oluyor. Hep birlikte istişare ediyoruz, görüş alışverişinde bulunuyoruz, köylerimizin ve mahallelerimizin durumundan böylece ilk ağızdan haberdar oluyor ve ona göre de strateji belirliyoruz. Muhtarlık müessesesi, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın en önemli yapı taşlarından biridir. Toplumun sosyal ve idari ihtiyaçlarını karşılayan muhtarlık müessesesi, çok yönlü bir kurumdur” diye konuştu.

“Muhtarlarımız yerel yönetimin hamisidir”

Başkan Mehmet Sekmen, “Mahalli idarelerin temel yapıtaşı olan muhtarlarımız yerel yönetimin hamisidir. Bizler mahalli idareciler olarak muhtarlarımız olmadan asla başarılı olamayız. Muhtarlarımızla karşılıklı istişare ve fikir alışverişinde bulunarak şehrimizin problemlerine çare üretiyoruz. Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olarak görevlerini büyük bir azim ve kararlılıkla yürüten muhtarlarımız bizim başımızın tacıdır. İnşallah el birliğiyle bu güzel şehrin bütün sorunlarını en asgari seviyeye indireceğiz. Bu vesileyle demokrasimizin mihenk taşı olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.