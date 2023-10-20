Bayburt Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu, Bayburt Merkez İlçe Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Arif Kalekahyası, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırım tepe, Mahalli İdareler Müdürü Helim Polat, Tarım İl Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün ve beraberlerindeki heyet, Muhtarlar Günü dolayısıyla Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Pekmezci misafirlerinin muhtarlar gününü kutlayarak çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Başkan Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverlik için teşekkür eden Bayburt Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu ve Bayburt Merkez İlçe Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Arif Kalekahyası, çiçek takdiminde bulundu.