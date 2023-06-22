Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yapılan Ekmek ve Yemek Fabrikası ile, 6 Şubat depremleri sonrası yüz binlerce afetzedeye sıcak yemek ve ekmek dağıtımı yapıldı.

Son teknoloji ile donatılan Ekmek ve Yemek Fabrikası’nda, el değmeden üretilen ürünler, profesyonelce muhafaza edilerek, transferleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca deprem süresi boyunca fabrikanın günlük üretim kapasitesinin çok üzerine çıkılarak, afetzedelere hem sıcak yemek hem de ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri ile inşa edilen ve faaliyete geçen Ekmek ve Yemek Fabrikası, 4 ay boyunca Kızılay’a ev sahipliği yaptı ve burada çadır kentler ve konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlar için günlük 3 öğün yemek çıkarıldı. Öte yandan fabrika bu süreçte günlük 300 bini aşkın ekmek üretimi de yaparak, vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet sundu.

Yeni fabrikanın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Orduzu Mahallesi Muhtarı Abuzer Ekin, “Orduzu’muzun Pınarbaşı bölgesinde bulunan Ekmek ve Yemek Fabrikası’ndan deprem süresi boyunca 100 binlerce sıcak yemek ile ekmek çadır kentlere ve konteyner kentlere dağıldı. Burada günde 3 öğün yemek yapılıyor ve ekmek çıkarılıyordu. Ekmek ve Yemek Fabrikasında başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Ekmek ve Yemek Fabrikası’nın depremden önce yapılmış olmasının Malatya için büyük bir kazanım olduğu ifade eden Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit ise, “Malatya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan Ekmek ve Yemek Fabrikası’ndayız. Deprem süresi boyunca çadır ve konteyner kentlere buradan yemekler dağıtıldı. Aslında baktığımız zaman şehir bir öğretmendir. Şehrin şimdiki zamanı, geçmişi ve geleceği vardır. Önemli olan bu ruhu yakalayabilmektir. İşte tam da burada bu ruhu yakalayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın ön görüsüdür” ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 6 ay önce fabrikanın inşaatını ziyaret ettiklerini de hatırlatan Yiğit, “Başkanımız burada yüz binlerce yemek çıkacağını belirtiyordu. Başkanımızın ön görüsü ile Ekmek ve Yemek Fabrikamız faaliyete geçmiştir. Bilindiği üzere 6 Şubat’ta bir afet yaşadık. Bu anlamda biz Malatya Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu Ekmek ve Yemek Fabrikasının önem arz ettiğini de görmüş olduk. Bu tesisi daha önceden ön görülerek, yapılmasaydı, yeni bir tesis yapmak aylarca belki de yıllar sürecekti. Ama Ekmek ve Yemek Fabrikası’nın daha önceden planlanmış olması, Malatya için büyük bir kazanım olduğunu görmekteyiz. Buradan herkese eşit bir şekilde hizmet gittiğini gördük” şeklinde konuştu.