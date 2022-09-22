Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret eden 13 mahalle muhtarı, belediyenin ova yollarında yaptığı soğuk asfalt çalışmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Çelik’e hizmeti için teşekkür etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret eden 13 mahalle muhtarı, belediyenin ova yollarında yaptığı soğuk asfalt çalışmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek, Başkan Çelik’e hizmeti için teşekkür etti.

Şehzadeler Belediyesi 2014 yılından bugüne kadar 4 bin 590 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımı yaparak, ovada üreticilere kolay ulaşım imkanı sağladı. Belediye geçtiğimiz yıl da ova yollarının ana arterlerinde soğuk asfalt uygulamasına geçti. Geçtiğimiz yıl ovada 105 kilometre yol soğuk asfaltla buluşurken çalışmalarda bu yıl ise 35 kilometre yol asfaltlandı. Ova yollarında verilen hizmet nedeniyle 13 mahallenin muhtarı Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i ziyaret ederek, hizmeti için teşekkür etti. Ziyarette Halıtlı Muhtarı Mehmet Akbaş, Tekeller Muhtarı Adil Yasin, Sarıalan Muhtarı İmran Güneş, Kağan Muhtarı Kemal Karaman, Kale Muhtarı İsa Bozdağ, Çınarlıkuyu Muhtarı Murat Bardak, Kırançiftlik Muhtarı Celal Çınar, Çamköy Muhtarı Kadir Çelik, Belenyenice Muhtarı Ünal Demirtepe, Gökbel Muhtarı Bayram Ali Kalfa, Kalemli Muhtarı Rüstem Çapar, Tilkisüleymaniye Muhtarı Yalçın Başbay ve Tepecik Muhtar Muammer Berilgen hazır bulundu.

Mahalle muhtarları adına konuşan Halıtlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Akbaş, "Ömer başkanımız ova yollarında yapmış olduğu çalışmalar ile ova yollarını çamurdan kurtarmış oldu. Hizmeti için mahalle muhtarları olarak kendisine teşekkür ederiz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Çelik ise şöyle konuştu:"Bugün ziyaretimize gelen 13 mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum. 2014’te seçildikten sonra seferberlik başlattık. 320 dönüm tarım arazisi olan bir ilçede çiftçilerimiz bağlarına, bahçelerine daha rahat gidebilsin diye ova yollarında 4 bin 500 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz bakım yaptık. Daha önce çiftçilerimizin traktörle bile zor gittikleri yollara bugün taksiyle gittiklerini biliyoruz. Geçen yıl itibariyle hizmetin kalitesini bir tık daha artırdık. Ova yollarının çok kullanılan bölgelerinde soğuk asfalt çalışmasına başladık. Bu yıl da soğuk asfalt çalışması yaptığımız mahallerimizin muhtarları teşekkür ziyareti için geldiler. Belki 10 yıl önce Halıtlı’da, Karayenice’de ovaya asfalttan gidilecek denseydi kimse inanmazdı. Çok şükür hayaller bir bir gerçeğe dönüştü. Çünkü bizim insanımız hizmetin en güzeline layık. Gönlümüz çok daha fazlasını yapmayı arzu ediyor ama imkanlarımızı zorlayarak, tasarruf ederek biriktirdiğimiz kaynaklarımızı yine halkımızın rahatı, konforu için bugüne kadar seferber ettik, inşallah bundan sonra da aynı anlayışla hizmet edeceğiz. Nezaketleri için muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü hizmet etmek bizim görevimiz. Biz genelde şuna alışığız. Buraya gelen heyetler sorunlarını iletir, talepte bulunur ve giderler. Teşekkür için gelen çok az olur. Muhtarlarımızın teşekkür ziyareti de bu anlamda bizim için sürpriz oldu. Bizi bugün son derece mutlu ettiler"