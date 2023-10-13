Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, Adıyaman’da ki muhtarlara ‘yerinde dönüşüm’ konusunda bilgilendirme yapıldı.

Adıyaman Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya mahalle ve köy muhtarları katıldı. Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü Dönüşüm Alanları Daire Başkanı Ahmet Şahin katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Adıyaman Valisi Osman Varol, yerinde dönüşüm konusunda muhtarların desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek, “Adıyaman’da 38 bin 240 tane konutun inşaat çalışması devam ediyor. Bunların 6 bin 243 tanesi köy konutlarıdır. Bu süreç devam ediyor. Aynı zamanda yer seçiminde sorun yaşadığımız, jeolojik yapı nedeniyle inşaya imkan bulamadığımız yerlerin çözümü noktasında çalışmamız devam ediyor. Bir taraftan da devletimiz işi kolaylaştırmak için yerinde dönüşümü başlattı. Adıyaman’da da yaklaşık 20 bin kişi başvurdu. Bu başvurulardan bir kısmı inşasına başladı, bir kısmı ruhsat aşamasında, bir kısmının işlemleri sürüyor. Hibe ve kredi miktarı revize edildi. Uygun arazi bulamadığımız köylerimizde vatandaşın isteği varsa yerinde mahal için arsa uygunsa devletimiz onun evinin yerine ev yapacak. Beton üzerine çelik konstrüksiyon yapılacak. Zemin uygun olacak, afet riski taşımayacak” dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında, “Her ne kadar kalıcı konutlar yapılsa da bu şehrin dokusunu korumamız lazım. Bu anlamda yerinde dönüşüm çok kıymetli bir projedir. Şehrin ruhunu kaybetmemiz lazım” dedi.

Konutlar için 750 bin hibe, 750 bin kredi; ahırlı köy evleri için 750 bin hibe, 1 milyon kredi; iş yerleri için 400 bin hibe, 400 bin kredi verilmesi ve yerinde dönüşüm koşulları ile ilgili Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü Dönüşüm Alanları Daire Başkanı Ahmet Şahin bilgilendirme yaptı.