Van Büyükşehir Belediyesi, muhtarlara yönelik ‘Pozitif Yaşam Becerileri Semineri’ düzenledi.

Muhtarlara yönelik eğitim seminerlerine devam eden Van Büyükşehir Belediyesi, Eğitmen Sosyolog ve Yönetim Danışmanı İsmail Karasu’yu muhtarla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca Hacıbekir Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen seminer yoğun katılımla gerçekleşti.

Pozitif bir atmosferde başlayan seminerde katılımcılara hayata dair tecrübelerini anlatan Sosyolog İsmail Karasu, ayrıca pozitif yaşam becerileri ve günlük yaşamda pozitif olmanın yöntemlerini anlattı.

Seminer, katılımcıların sorularının cevaplandırılması, çiçek takdimi ve hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.