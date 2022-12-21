Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim çalışmasıyla muhtarlara, Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) ile ilgili detaylı bilgi veriliyor. Çalışma ile muhtarların MUBİS’i etkin kullanarak sorunların çözümü için ilgili kurumlara daha kolay erişim sağlamaları amaçlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim çalışmasıyla muhtarlara, Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) ile ilgili detaylı bilgi veriliyor. Çalışma ile muhtarların MUBİS’i etkin kullanarak sorunların çözümü için ilgili kurumlara daha kolay erişim sağlamaları amaçlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Muhtar Bilgi Sistemi’nin daha etkin ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla muhtarlara yönelik eğitim çalışması düzenliyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından 17 ilçedeki 1252 mahalle muhtarına MUBİS ile ilgili detaylı eğitim veriliyor. Bu kapsamda ilk eğitim çalışması Salıpazarı ilçesinde düzenlendi.

Muhtarların MUBİS sistemini daha verimli kullanmalarını sağlayarak mahallelerindeki yaşanan sorunları en kısa zamanda ilgili kuruma iletmeleri ve hızlı çözüm üretilmesinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Düzenlenen programda elektronik ortamda talep, istek, görüş, öneri ve şikayetlerini iletebildikleri MUBİS’in sistemi üzerinden nasıl iletişim kurulduğu ve sistemin amacı anlatıldı.

1252 mahalle muhtarına eğitim verilecek

Muhtarlara yönelik olarak yapılan her çalışmaya büyük önem verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Muhtarlarımız, bir yandan mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekte. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak 1252 mahalle muhtarına ulaşıp verdiğimiz eğitimle birlikte muhtarlarımızın MUBİS sistemini daha etkin ve daha verimli kullanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bunun için Daire Başkanlığımızca her hafta bir ilçede olmak kaydıyla tüm ilçelerimizde eğitim verilecek ve sorunlar yerinde dinlenip ele alınacak” dedi.