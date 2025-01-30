Samsun’un Terme ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadele çerçevesinde mahalle muhtarlarına soğuk sisleme cihazı, koruyucu ekipman ve biyosidal ürünlerin dağıtımı yapıldı. Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra tarımla uğraşan vatandaşların desteklenmesi için de çalışmalar gerçekleştiren Terme Belediyesi, kahverengi kokarca ile mücadelede üreticinin yanında yer aldı.

Türkiye’ye yaklaşık 8 yıl önce giren ve özellikle Karadeniz Bölgesi’nde fındık başta olmak üzere yüzlerce bitki türüne zarar veren kahverengi kokarca ile mücadeleye Terme Belediyesi de ortak oldu. Belediyenin desteklediği proje ile kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında mahalle muhtarlarına soğuk sisleme cihazı, koruyucu ekipman ve biyosidal ürünlerin dağıtım töreni gerçekleştirildi. Terme Kaymakamlığı, Terme Belediyesi, Terme İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Terme Ticaret ve Sanayi Odası, Terme Ticaret Borsası ve Terme Ziraat Odası, Terme Muhtarlar Derneği, Terme Organik Fındık Üreticileri Birliği işbirliğiyle Terme Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen programda, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede kullanılmak üzere mahalle muhtarlarına soğuk sisleme cihazı, biyosidal ilaç ve koruyucu ekipman teslim edildi. Programda konuşan Terme Kaymakamı Metin Maytalman, kahverengi kokarca zararlısına karşı topyekûn bir mücadele yürütülmesi gerektiğini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir ise kahverengi kokarcanın özellikle fındık başta olmak üzere birçok tarımsal ürüne zarar verdiğine dikkat çekerek, “Bu zararlının yayılımını engellemek için biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemlerini bir arada kullanmalıyız. Bugün dağıtımını yaptığımız ekipmanlar, muhtarlarımızın sahada daha etkili mücadele etmesini sağlayacak. Vatandaşlarımızda bu süreçte mücadeleye aktif olarak katılmalı" dedi.

Başkan Kul: "Destek vermeye devam edeceğiz"

Mücadeleye Terme Belediyesi de 100 Litre biyosidal ilaç, 2 adet termal sisleme makine ile 400 adet nitelikli maske ve ilçeye bağlı merkez mahallelerde ilaçlama desteği sağlayarak katkıda bulundu. Zararlı ile mücadelede Terme Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirten Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “Fındık bölgemizin olduğu kadar ülkemizin de en kıymetli tarım ürünlerinden bir tanesi. İhracat geliri en yüksek olan tarım ürünü. Hem fındık üreticimiz hem fındık manavımız hem de ihracatçımız bundan mağdur olmasın istiyoruz. Ürünümüzün randımanının ve değerinin düşmemesi için etkili mücadele etmemiz gerekiyor. Üreticisinden, manavından, sanayicisine kadar el birliği ile hepimiz mücadele etmeliyiz. Bu tarım zararlısına karşı destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Törene İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Alper Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tuncay Demir, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Şube Müdürü Lale Baykal, Terme Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Ekmekçi, Terme Ticaret Borsası Başkanı Haluk Trabzon, Ziraat Odası Başkanı Ferda Ergün, Organik Fındık Üreticileri Birliği Başkanı Mithat Türkyılmaz, ziraat mühendisleri ve mahalle muhtarları katıldı.