DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Gümüşova ilçesinde muhtarlara kadınlara kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Gümüşova ilçesinde muhtarlara kadınlara kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) personeli Emine Barış Taran ve Büşra Göroğlu tarafından, Gümüşova ilçesinde ki muhtarlara eğitim verildi. Muhtarlara kadına yönelik şiddetle mücadele, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele konuları ile ilgili bilgilendirme yapıldı.