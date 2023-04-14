Görele Halk Eğitim Merkezinin açtığı kursla “Aile Okulu Eğitimi Programı” dahilinde mahalle ve köy muhtarlarına ilk yardım eğitimi verilmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle muhtarlara yönelik düzenlenen kurslardan ikincisi olan Ailede İlk Yardım Kursu muhtarların katılımı ile gerçekleştirildi. Görele İlçe Sağlık Müdürlüğü Dr. Ayşenur Yıldız, tarafından muhtarlara sosyal ve duygusal beceri eğitimi, aile içi iletişim becerileri, ahlaki gelişim, çevrece iklim farkındalığı ve ilk yardım- acil durumlarda ne yapmaları gerektiği gibi konularda eğitim verildi.

Eğitimde bilinçli ilk yardım müdahalesi ile birçok insanın hayata tutunduğu, bu nedenle herkesin eğitimi almasının önemli olduğunu kaydeden Dr. Ayşenur Yıldız, “Muhtarlarımızın günlük hayatta karşılaşabilecekleri durumları, ilk yardım nedir ? acil durum nedir ? bunların tanınması, nasıl müdahile edilmesini uygulamalı olarak gösterdik. İlk yardım görevi ve sorumlulukları nelerdir? bunlardan bahsettik. Temel yaşam desteğinden bahsettik nasıl kalp masajı yapılır doğru etkin kalp masajı nasıl yapılır uygulamalı olarak gösterdik. Kurtarma pozisyonu dediğimiz pozisyon nedir hangi durumlarda verilir nasıl verilir bunları anlattık. Olay yeri güvenliği nasıl sağlanır hangi adımlar uygulanmalıdır, 112 ne zaman aranır? Katılımcılara tek tek kalp masajını pozisyonlarını gösterdik. ’Kırık çıkık durumunda ne yapmalı? Kanama ve zehirlenme durumunda ne yapılır ? Boğulmada ne yapılır? hasta nasıl taşınır?’ bu gibi durumlardan bahsettik” dedi.