Erzincan’da muhtarlara yönelik “Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık” kursu verildi.

Erzincan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından merkez mahalle ve köy muhtarlarına yönelik kurslar devam ediyor. Kursların dördüncü ayağı olan Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık kursu muhtarların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde muhtarlara yönelik düzenlenen kurs Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda yapıldı. Kurslarda çevre bilinci hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı. Rehber öğretmen tarafından verilen kurs 12 saat sürdü.

Daha önce verilen kurslarda ise muhtarlara sosyal ve duygusal beceri eğitimi, aile içi iletişim becerileri, ahlaki gelişim, çatışma, stres yönetimi gibi konularda eğitim verildi.