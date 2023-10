Dilovası’nda Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlara çalışmalarından dolayı başarı belgeleri takdim edildi.

Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programa Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir katıldı. Göreve geldikleri günden bu yana kentin sorunlarını çözmek için mahalle muhtarları ile sürekli diyalog halinde çalıştıklarını belirten Başkan Şayir, "Muhtarlarımızla birlikte ilçemizde güzel bir sinerji sağladık. İstişareler ile ilçemiz adına verimli olmaya çalıştık. Yaklaşık 4,5 yılda Dilovası’nı ortak akılla yöneterek güzel hizmetlerin gelmesini sağladık. Bundan sonra da daha verimli şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Muhtarlarımız kendi mahallelerinin belediye başkanları gibi vatandaşımızın hemen hemen her sorununu çözmek için canla başla çalışıyorlar. Bazı sorunlara bize gelmeden kendileri çözüm üreterek vatandaşımızın dertlerine derman olmaya çalışıyorlar. Tüm mahalle muhtarlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca Muhtarlarımızın Gününü de kutluyorum" dedi.

"Tüm çalışmalarımızda muhtarlarımızın büyük desteği olmuştur"

Muhtarların gününü kutlayan Metin Kubilay, "Muhtarlarımızın dahil olmadığı hiçbir proje amacına ulaşmaz. Muhtarlarımızla yapılan çalışmalar ilçemize ve ülkemize her zaman daha verimli hizmetler olarak geri dönmüştür. 30 yıllık idareci olarak muhtarlarımızın yeri her zaman ayrı olduğunu belirtmek isterim. Her zaman en yakın çalışma arkadaşlarımız olan muhtarımızla tüm çalışmalarımızda fikir alışverişinde bulunarak çalışmalarımızı yürütmüşüzdür. Onların vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için yaptıkları hizmetleri görüyoruz. Tüm çalışmalarımızda muhtarlarımızın büyük desteği olmuştur. Bundan sonra da her zaman desteklerine ihtiyacımız vardır. İlçemizde ki öncelikli gündemimiz olan eğitimde konusunda da muhtarlarımıza büyük sorumluluklar düşerken, gayretlerini de görüyor ve teşekkür ediyorum. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyor. Çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Dr. Metin Kubilay ile Başkan Hamza Şayir, ilçedeki 12 mahalle muhtarına başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti.