Talas Belediyesinde düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısı, deprem gündemiyle gerçekleşti.

Talas Belediyesinde düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısı, deprem gündemiyle gerçekleşti.

Talas Belediyesi Mevlana Sosyal Tesisinde düzenlenen toplantıya Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez’in yanı sıra ilçedeki kamu kurumlarının yöneticileri ile Talas mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda depremin ilk gününden bu yana bölgede yapılan çalışmalar değerlendirilirken, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan konular da masaya yatırıldı. Talas Belediyesinin afet bölgesinde ve Talas’ta yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Yalçın, “Türk Milleti’nin bir özelliği olarak afetten sonra hepimiz elimizden geleni yaptık. Biz burada depremi duyduğumuzda ilk olarak 3 tane seyyar mutfak çıkardık. Arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler başta olmak üzere bölge insanı için sıcak çorba ve çay ikram ettik. Çalışmalara katılanlara destek vermek, o an için en önemli faktördür. Ayrıca sayın valimizin isteği ile Kahramanmaraş’taki iş makinelerinin bizzat koordinasyonunu sağladım. İlçe olarak onlarca tır yardım gönderdik, iş makineleri, destek ekipleri orada görev yaptılar.” dedi. Ardından Talas’ın, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi ile kardeş şehir olduğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, orada yapacakları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Özellikle içme suyu ve mutfak tüpü gibi temel ihtiyaçları karşılama konusunda görev üstlendiklerine dikkat çeken Başkan Yalçın, “Bir iki kez orada toplantıya katıldım ve yapılacak çalışmaları ayrıntılı olarak masaya yatırdık. Teknik ekiplerimizle destek olacağız. Ayrıca içme suyu ve mutfak tüpü ihtiyaçlarını Talas olarak biz halledeceğiz” diye konuştu. Yapımı tamamlanan Kızılay binasına da değinen Başkan Yalçın, “Burada biliyorsunuz depremden önce bir Kızılay binası yapmıştık, Allah bir daha göstermesin ama sanki bu günler için yapmışız gibi oldu. Deprem gecesi bin 200 kişi girdi çıktı oraya. Orası afetzedeler için barınma ve başvuru merkezi oldu. Yapımında emeği geçen hayırseverimize ve Kızılay Talas Şubesi başkanı ile Kızılay gönüllülerine teşekkür ediyorum.” diye sözlerini tamamladı.

Toplantıda konuşan Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de Talas’ta büyük bir işbirliği olduğunu ve bu işbirliği ile büyük işler başarıldığının altını çizerek Başkan Mustafa Yalçın ve katkı verenlere teşekkür etti. Devlet-millet birlikteliği ile dünyaya örnek işlerin yapıldığını söyleyen Kaymakam Dönmez, konuşmasına şöyle devam etti: “Devlet-millet el ele deprem sabahından itibaren dünyaya örnek bir davranış sergileyerek bir çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu konuda ilçemizde de gerçekten hep birlikte çok güzel işler başardık. İşbirliğimizin ve birlikte çalışmamızın sonuçlarını görüyoruz. İyi bir hizmet tablosu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Allah razı olsun, herkese teşekkür ediyoruz.”

Türk Kızılay’ı Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel de depremle birlikte hizmete giren Kızılay binasına dikkat çekerek “Burada güzel işlerle hizmete başladık. Bu binanın yapımında Başkanımız Mustafa Yalçın başta olmak üzere herkesin büyük emeği var. Tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı. Toplantıda söz alan muhtarlar da mahallelerine gelen depremzedelere dair bilgiler verdi. Çeşitli konulardaki sorularını Başkan Yalçın ve Kaymakam Dönmez’e aktararak çözüm arayan muhtarlar, depremzedelere yardım konusunda her türlü görevi üstlenmeye hazır oldukları mesajını verdi.