Ağustos ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla çıkarılan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi çerçevesinde tayini Afyon’un Dinar ilçesine çıkan Kula Kaymakamı Kemal Duru’nun 1 yıl daha görev yeri olan Kula’da kalması için bir araya gelen ilçe merkez ve mahalle muhtarları, imza toplayıp İçişleri Bakanlığı’na dilekçe yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Ağustos ayı içerisinde yayımlanan 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Afyon’un Dinar ilçesine atanan Kula Kaymakamı Kemal Duru’nun Kula’da 1 yıl daha görevinin uzatılması için bir araya gelen ilçeye bağlı 46 mahallenin muhtarı imza topladı. Yazdıkları dilekçeyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenen mahalle muhtarları, Kula’da tamamlanacak projeler, seçim öncesi yapılacak tüm hizmetler ve mahallelerdeki sorunların takibi açısından Kaymakam Kemal Duru’nun 1 yıl daha Kula’da kalmasını talep etti. Islak imzalı ve mühürlü dilekçeyi hem iletişim yoluyla, hem CİMER aracılığıyla hem de kargo yoluyla İçişleri Bakanlığı’na gönderen mahalle muhtarları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlarla ilgili söylediği ‘Muhtarlar hiç bir parti gözetmeksizin köyde devletin ve hükümetin temsilcisi’ sözünü hatırlatarak, Erdoğan’dan yardım istedi.

Mahalle muhtarları adına konuşan Sandal Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe ve Körez Mahalle Muhtarı Hikmet Dönmez, ”Kaymakamımız sayın Kemal Duru, ilçe halkının gönlünde taht kurmuş, her sorun ve sıkıntımızda en önde koşan, ilçemizin ve mahallelerimizin her sorununu çözmüş ve çözmeye de devam ediyor. Kaymakamımız toplumun hiçbir kesimini ötekileştirmemiş, halka yakınlığıyla tanınan bir kaymakamımızdır. Kaymakamımızın tayininin durdurularak Kula’ya hizmete devam etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

46 mahalle muhtarının toplanıp imzaladığı ve mühürlediği dilekçe ise şu şekilde:

"Manisa ili Kula ilçesi Kaymakamımız sayın Kemal Duru’nun atamasının çıktığını üzüntü içerisinde duymuş bulunmaktayız. Her ne kadar tayin ve atamaların sosyal bir devlette kamu düzeninin doğal bir unsuru olsa da, aşağıda imzası bulunan biz Kula ilçesinin muhtarları olarak sayın kaymakamımızın; başta ilçemiz tarihinde görev yapan tüm kaymakamlarımız değerli olsa da, sayın Kemal Duru’nun Kula halkının ve bilhassa nüfus çoğunluğu köylerde bulunan çiftçi ve köylü vatandaşının hat safhada teveccühünü kazanmış olması olmak üzere, seçim öncesi tüm sorunlarımızı bilen çoğu projelerimize mevcutta hakim olan devlette devamlılık esas olsa bile gelecek olan çok değerli kaymakamımızı tenzih ederek, bu projeler kağıt üzerinde kaybolmayacak olsa da, yeni gelen kaymakamımızın eski projeler yanı sıra seçim öncesi alınabilecek tüm hizmetler yağmurundan köylerdeki sorunların ivedilik önceliği, ne kadar elzem olup olmadığı kısa zamanda anlaşılamayacağı, anlaşılsa bile sürenin kısıtlı olmasından dolayı en azından sayın kaymakamımızın bir tayin dönemi daha atamasının durdurulması biz köylünün ve emekçinin temsilcisi olan muhtarlar olarak uzak yakın demeden çok başarılı bulduğumuz ilçemizde her kaymakama nasip olmayacak bir sevgi yumağı ve hizmet aşkı aşılayan sayın kaymakamınız için bugün kendi halkımızı arz ve isteği üzerine tüm gündelik işlerimizi bırakarak belki de Türkiye’de ilk defa bir ilçenin tüm muhtarları olarak mevcut kaymakamımızın ilelebet değil ancak en az bir tayin dönemi daha ilçemizde hizmet etmesini cani gönülden arzu ederek hiç bir etki altında kalmadan sadece her bir muhtar olarak köylümüzün isteği üzerine toplanmış ve bu tutanağı hazırlamış bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği üzere muhtarlar hiç bir parti gözetmeksizin köyde devletin ve hükümetin temsilcisi ise ve her muhtar kendi toplumun bir nebze seçilmiş adamı, kanaat önderi ve karakter olarak takdir edildiği için öne çıkarılmış kişisi sayılacağından bu kadar karakter sahibi muhtarı, kanaat önderini sevgi,hoşgörü ve toplum yararı olmasa hiç bir güç toplayamayacağı göz önüne alınarak, aşağıdaki imzası bulunan Kula ilçesinin tüm köylerini temsil eden yaklaşık 20 bin seçmen adına mühürlerini vuran, imzalarını atan muhtarları siz devlet büyüğümüz kayda alarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri bakanımız sayın Süleyman Soylu’dan bu atamanın en az 1 yıl durdurulmasını canı gönülden arz ve talep ederiz. Saygılarımızla”