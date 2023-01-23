Adıyaman’da muhtarlar; İsveç bayrağı, Kur’an-ı Kerim’i yakan provokatör Rasmus Paludan’ın fotoğrafı ve ‘Stop Sweden’ yazılı pankartı yırtarak yaktı. Muhtarlar Kur’an-ı Kerim’e el basarak dua etti.

Adıyaman’da muhtarlar; İsveç bayrağı, Kur’an-ı Kerim’i yakan provokatör Rasmus Paludan’ın fotoğrafı ve ‘Stop Sweden’ yazılı pankartı yırtarak yaktı. Muhtarlar Kur’an-ı Kerim’e el basarak dua etti.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu üyesi muhtarlar aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan’ın Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasını protesto etti. Federasyon binası önünde gerçekleştirilen protesto gösterisinde Hacı Mehmet İnan Cami İmam Hatibi Mehmet Çelik tarafından dua edildi. Daha sonra Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş basın açıklaması yaptı.

Abdulkadir Geylani Taş, İsveç’in NATO’ya girmesine Türkiye’nin engel olmasını isteyerek, "1,5 milyar nüfusu olan Müslümanların sabrını zorluyorlar. Mübarek üç aylara girdiğimiz bu günlerde Kur’an’a karşı yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyoruz. Türk halkı olarak İsveç’in NATO’ya girmesine kesinlikle karşıyız. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sesleniyoruz. Milletvekillerimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonra İsveç’in neye mal olursa olsun NATO’ya girmesini kesinlikle kabul etmeyin. Bundan sonra yüzde 99’u Müslüman olan ülkemizin meclisine giren milletvekillerimizin Kur’an-ı Kerim’e el basarak yemin etmesini ve Kuran’ımıza sahip çıkmasını istiyoruz. Biz Kur’an’a saygı göstermezsek, biz bunu başımızın tacı etmezsek, işte gördüğünüz gibi İsveç’teki bir kişi gözümüzün önünde canımızı yakabilir" dedi.

Basın açılamasının sonrasında pankart yırtılarak yakıldı. Muhtarlar, tekbirler getirip Kur’an-ı Kerim’e el basarak dua etti.