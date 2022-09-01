Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı MESKİ Genel Müdürlüğü, Anamur ve Bozyazı Atıksu Arıtma Tesislerinin kapılarını mahalle muhtarlarına açtı. Tesislerde incelemelerde bulunan muhtarlara, atık suların arıtılarak denize deşarj edilmesi ile MESKİ’nin çevre bilinci hakkında duyarlılığı anlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı MESKİ Genel Müdürlüğü, Anamur ve Bozyazı Atıksu Arıtma Tesislerinin kapılarını mahalle muhtarlarına açtı. Tesislerde incelemelerde bulunan muhtarlara, atık suların arıtılarak denize deşarj edilmesi ile MESKİ’nin çevre bilinci hakkında duyarlılığı anlatıldı.

Anamur ve Bozyazı'daki MESKİ'ye ait atıksu arıtma tesislerini gezen muhtarlar, atıksularla ilgili yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Tesislerin çalışma prensibi hakkında geniş bilgilendirme yapılan muhtarlara, yüzde 90 verimle çalışan tesislerin çıkış suyu kalitesi de yerinde gösterildi. Bilinçli su tüketimi ve tasarrufu hakkında da geniş bilgilendirme yapılan muhtarlar, geziden memnun ayrıldı.



“Bozyazı için güzel bir nimet”

Sıcakyurt Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin, arıtma tesisini yerinde inceleme fırsatı bulduklarını vurgulayarak, “Bozyazı için güzel bir hizmet olmuş. Arıtma suyunu içsen içilir, duş alsan alınır. Bu hizmeti veren Vahap Seçer Başkanım ve tüm ekibine, arıtmada çalışan personele teşekkür ederim. Bu hizmetlerin Bozyazı’ya daha iyilerini getirmesini istiyoruz” dedi.

Merkez Mahallesi Muhtarı İbrahim Gölpınar ise MESKİ’ye teşekkürlerini ileterek, “Bozyazı’da böyle bir tesis olduğu için Merkez Mahallesi Muhtarı olarak kendim adına gurur duyuyorum. Vahap Başkanımıza da böyle bir tesisle Bozyazımız’a hizmet verdiği için, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.



MESKİ’nin atıksu arıtma tesisleri 7/24 esasına dayanarak işletiliyor

MESKİ’nin atıksu arıtma tesislerine gelen atık sular, Avrupa standartlarında arıtılıp deşarj limitlerine uygun şekilde alıcı ortama iletilerek, ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlanıyor. MESKİ Anamur Atıksu Arıtma Tesisinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) kabini bulunuyor. Bakanlık SAİS sistemi sayesinde, tesisin çıkış suyunu sürekli analiz ederek anlık olarak verileri takip ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından akredite olan laboratuvar ile MESKİ Merkez Su ve Analiz Laboratuvarı tarafından her ay düzenli olarak giriş ve çıkış suyundan numuneler alınarak, çıkış suyunun arıtma verimliliği kontrol altında tutuluyor.