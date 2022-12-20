Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası ile Muğla’nın 569 Mahallesinde görev yapan muhtarların taleplerini alıyor ve ilgili birime yönlendiriyor. Masa ayrıca taleplerin durumu ile ilgili sürekli olarak bilgi alarak muhtarlara geri dönüş yapıyor. Bu şekilde Büyükşehir Belediyesi ve muhtarlar arasında güçlü bir iş birliği oluşuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası ile Muğla’nın 569 Mahallesinde görev yapan muhtarların taleplerini alıyor ve ilgili birime yönlendiriyor. Masa ayrıca taleplerin durumu ile ilgili sürekli olarak bilgi alarak muhtarlara geri dönüş yapıyor. Bu şekilde Büyükşehir Belediyesi ve muhtarlar arasında güçlü bir iş birliği oluşuyor.

Bu çerçevede, Muhtarlar Masasına 444 48 01-8, whatsapp hattı ve [email protected] adresinden bugüne kadar 83 bin 882 talep geldi. Bu taleplerin tamamına geri dönüş yapıldı. Kayıt altına alınan her öneri, istek, şikayet hakkında yine Muhtarlar Masası tarafından muhtarlara dönüşler sağlanarak sorunun hangi sürede çözüleceği, birimlerin konuyla ilgili çalışmalara başladığı gibi bilgiler verilerek muhtarlar bilgilendiriliyor.

Muhtarlar Masası ekipleri tarafından ayrıca yapılan etkinlikler, duyurular ve toplantılar Muhtarlar Masası facebook adresi üzerinden paylaşımlarda bulunuluyor.