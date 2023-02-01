Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan ‘Mahalle Ligi’ projesinin tanıtımı mahalle muhtarlarına yapıldı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan ‘Mahalle Ligi’ projesinin tanıtımı mahalle muhtarlarına yapıldı.

27 Şubat- 12 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan ve il merkezinde bulunan 33 mahallede gerçekleştirilecek olan ‘Mahalle Ligi’ ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kent merkezinde bulunan mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıda mahalle muhtarlarına Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve kurum görevlileri tarafından bilgilendirmeler ile sunumlar yapıldı.

Müdür Fikret Keleş, proje sayesinde mahalle kültürünün yeniden canlanacağını, gençlerin spora teşvik edileceğini belirtti.

Müdür Keleş, “Kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürü yeniden canlanacak. ‘Arkadaşını bul takımını kur” sloganı ile hayata geçirilecek olan proje Adıyaman’da 33 mahalle gerçekleştirilecek olup, dezavantajlı mahallelerinde yaşayan 14-17 yaş arası kız ve erkek bireylerin spor faaliyetlerine teşvik edilmesi ve iyi olma hallerine katkı sağlanması, gençlerin spora aktif katılımlarını amaçlıyoruz.

Spor konusunda potansiyeli yüksek olan gençlerin tespit edilmesi, gençler arasında iletişim, grup ve takım içi aidiyet, güven, empati ve sosyalleşme süreçlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Tüm bunların yanında kaybolmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü yeniden canlandırmak amacıyla ’Mahalle Ligi’ spor etkinliği 27 Şubat-12 Mart 2023 tarihleri arasında ilimizde oynanacak.

Mahallesinde yaşayan gençler proje çerçevesinde Mahalle Ligine muhtarlıklar üzerinden ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 10 Şubat tarihine kadar başvuru yapabilecek” diye konuştu.