Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, “Omuz omuza yürüdüğümüz muhtarlarımızın özverisi ve mahallelerimize katkıları hepimiz için çok kıymetli. Birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Kozay, bir araya geldiği muhtarlarla birlikte kent sorunlarını ve çözüm yolları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantıda muhtarlar, mahallelerinin sorunlarını ve vatandaşların belediyeden hizmet taleplerini aktarırken, Kozay, bu sorunların hızlıca çözümü için ilgili birim amirlerini gerekli talimatları verdi.

Çukurova’nın potansiyelini ortaya çıkaracağız

Çukurova’nın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarmakta kararlı olduklarının altını çizen Kozay, “Çukurova’yı hem Adana’nın hem de Türkiye’nin parlayan kenti yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Olumsuz ekonomik şartlar her ne kadar işimizi zorlaştırsa da iyi bir planlamayla ve belediye kaynaklarını daha verimli doğru kullanarak, halkımızın daha refah, daha mutlu, daha huzurlu ve yaşam kalitesi yüksek bir kentte yaşamasını sağlayacağız” diye konuştu.

Halka hizmet yolunda muhtarların en önemli yol arkadaşları olduğunun altını çizen Kozay, “Omuz omuza yürüdüğümüz muhtarlarımızın özverisi ve mahallelerimize katkıları hepimiz için çok kıymetli. Birlikte çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.