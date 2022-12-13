Kastamonu’da muhtarlar hayata geçirdikleri proje çerçevesinde halk oyunu ekibi kurdu. Kastamonu’nun yöresel "Sepetçioğlu" halk oyunu ile gösterilere hazırlanan muhtarlar, Kastamonu’yu Türkiye’ye tanıtmayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için halkoyunu gösterisi sergilemeyi hedefliyor.

Kastamonu’da muhtarlar hayata geçirdikleri proje çerçevesinde halk oyunu ekibi kurdu. Kastamonu’nun yöresel "Sepetçioğlu" halk oyunu ile gösterilere hazırlanan muhtarlar, Kastamonu’yu Türkiye’ye tanıtmayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için halkoyunu gösterisi sergilemeyi hedefliyor.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Kastamonu Belediyesi, Kastamonu İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Muhtarlar Gelişiyor Kastamonu Değişiyor” projesi çerçevesinde, Kastamonu’da görev yapan muhtarlar halk oyunu ekibi kurdu. Kastamonu’yu, kentin yöresel "Sepetçioğlu" halk oyunu ile tüm Türkiye’ye tanıtmayı hedefleyen muhtarlar, gösteriler için hazırlıklarını sürdürüyor. Kastamonu Merkez Spor Salonunda hazırlık çerçevesinde halk oyunlarını sergileyen 12 muhtar, en büyük hayallerinin "Sepetçioğlu" halk oyununu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için sergilemek olduğunu söyledi.

"Kastamonu ilimizi ve muhtarlığı Türkiye genelinde tanıtmak istiyoruz"

İstanbul, Ankara, Çanakkale’de yöresel oyunlarını sergileyeceklerini ifade eden Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu, bir tiyatro gösterisi için de çalışmalara başladıklarını ifade ederek, ”Muhtarlar gelişiyor, Kastamonu Değişiyor adı altındaki Kastamonu’da Muhtarlar Derneği olarak sunduğumuz projemiz hayat bulmuş olur. Bu proje çerçevesinde Kastamonu ilimizi ve muhtarlığı Türkiye genelinde tanıtmak istiyoruz. Kastamonu’da ilk kurulan muhtarlığın 81 ile yayılışını ve bu doğrultuda yine Türkiye’de ilk ve tek olan muhtarlarımızın bağımsız bir alana, konağa taşınmasında verdiğimiz mücadelenin 19 Ekim Muhtarlar günü etkinliklerinde İçişleri Bakanlığımızın tertiplemiş olduğu programda Muhtar Evi Açılışında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da sunmuş bulunmaktayız. Yöresel oyunumuz Sepetçioğlu halk oyunu ile başladık. Çok büyük etkinliklerimizi, seminerlerimizi muhtarlarımıza veriyoruz. İstanbul, Ankara, Çanakkale’de de yöresel oyunlarımızı oynayacağız. Bu doğrultuda tiyatromuz var. Tiyatro eğitimine de başladık. Muhtar kimdir, nedir, dünü, bugünü yarını, muhtarlık hangi süreçlerden geçmiştir? Bunları işleyeceğiz. İnanın, dolu dolu geçecek ve seyircilerimizin de bu etkinliklerden memnun olacaklarını düşünüyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanına bu oyunu sergilemek istediğimizi belirttik"

Halk oyunu çalışmaları süreci ile ilgili de bilgi veren Yapıcıoğlu, "Bu projemizin amacı muhtarlığı ve Kastamonu’yu Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmaktır. Malum bizim yöresel oyunumuz, hiç bozulmamış Sepetçioğlu’nu oynuyoruz. 2 aydır da eğitimini alıyoruz. Gerçekten çok zorlu süreçlerden geçtik. İzlerken kolay ama oynarken çok zor bir oyun. Kıvraklık gerektiriyor. Her bir figürü ezberlememiz gerekiyor. Müziğe kulak vermeniz gerekiyor. Bundan dolayı gerçekten muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Azimle, yılmadan çalıştılar, mücadele verdiler. Burada tabi ki biz yöresel kıyafetlerimizle oynayacağız. Bu doğrultuda muhtarlarımızla Kastamonu’nun bundan yaklaşık 100 yıl öncesinin tarihini günümüze çıkartmak istiyoruz. Amaç bu, sanatımızı öldürmemek. Bunu gençlerimize, geleceğimize taşımak. Amaç ve çalışmalarımız bunlardan ibaret. Zevkle, severek yapıyoruz. Tabii burada Kastamonu’yu anlatıyoruz. Bu da bizim için mutluluk. Muhtar evinin açılışında da Sayın Cumhurbaşkanına bu oyunu sergilemek istediğimizi belirttik. Kendileri de muhtarlar müzesi ile ilgili çok mutlu ve hoşnut kaldılar. Bizi tebrik ettiler. Bu oyunu 12 kişilik bir ekiple kurduk. 6 oyuncumuz sahnede olacak, 6 oyuncu da yedekte kalacak. Sepetçioğlu oyunumuzun duruşunu muhtarın üzerinde göstermek, amaç ve çalışma bundan ibaret” diye konuştu.

"Haftada 2-3 gün çalışmalarımız oldu"

2 aydır hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Akkaya Çıban köyü muhtarı Sinan Bekiroğlu ise, ”Sepetçioğlu oyunu için hazırlıklarımıza başlayalı 2 ay oldu. Amacı, kültürümüzü yaşatmak, gelecekteki gençlere bunu aktarmak. Onun için bu çalışmaya katıldım. Haftada 2-3 gün çalışmalarımız oldu. Çok mutluyuz. İyi ki de katıldım” şekline konuştu.