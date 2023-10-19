DENİZLİ (İHA) – Buldan’ın Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır, Muhtarlar Günü dolayısıyla Yenicekent’te görev yapmış muhtarlarla bir araya gelerek görüşmelerde bulundu.

Yenicekent Muhtarı Musa Çakır, önceki muhtarları unutmadı. Yenicekent Mahallesinde daha önceleri muhtarlık görevi yapmış olan Ahmet Acar, Süleyman Gündoğdu, Ramazan Ordu, Hüseyin Yüzbek ve Nazmi Erdal ile bir araya gelen Muhtar Musa Çakır, geçmişi unutmadıklarını dile getirdi.

Geçmiş dönemlerde görev yapan muhtarların ne zor şartlarda hizmetlerde bulunduklarını ifade eden Muhtar Musa Çakır, “Yenicekent’imize üstün hizmetlerde bulunmuş muhtarlarımızla istişarede bulunmak, onların tecrübelerinden yararlanmak ve yaptıkları hizmetlere teşekkürlerimi sunmak amacıyla bir araya geldik. Çok yararlı bir toplantı oldu. Geçmişte yapılan hizmetler ve gelecekte ne hizmetler yapılabilir bunları konuştuk. Kaybettiğimiz muhtarlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaşayan muhtarlarımıza uzun sağlıklı yıllar temenni ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.