Çanakkale’de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çanakkale’de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile Çanakkale Valiliği önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bekir Çelen, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz, Muhtarlar Derneği Başkanı Sarıbeyli Köyü Muhtarı Şahin Arslan ve muhtarlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Programın bitiminde Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, muhtarlar ile birlikte valilik binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.