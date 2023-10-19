19 Ekim Muhtarlar Günü Muğla’nın Ortaca ilçesi, Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda yapılan tören ile kutlandı.

Tören, Atatürk Anıtı’na Muhtarlar Derneği tarafından çelenk sunulmasının ardından Saygı Duruşunun ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Kemaliye Muhtarı Zeynel Altın’ın günün anlam ve önemine dair konuşmasının ardından tören sona erdi.

Törenden sonra Kültür Park’ta 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıya Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca İlçe Emniyet Müdürü Serpil Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı V. Yüzbaşı Resul Murat Kılıçarslan, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum Müdürleri, Muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kahvaltının ardından Muhtarlar Derneği ziyaret edildi.