Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Muhtarlar günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Alparslan Sözen, protokol üyeleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Tören saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Uğural günün anısına Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Aktaş Köyü Beşevler Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Uğural yaptığı açıklamada “Muhtarlar müessesi 2.nci Mahmut’un fermanı ile kurulmuş 19 Ekim 2015 Ekimde Başbakanlık genelgesi ile 19 Ekimin muhtarlar gününü kutlanması karar verilmiştir. Bugünün oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimlerin en küçük birimi köy ve mahalle yönetimidir. 194 yıllık kök bir geçmişe sahiptir. Muhtarlık Osmanlı döneminden cumhuriyet dönemine taşınan önemli bir birimdir’’ ifadelerini kullandı.