19 Ekim Muhtarlar Günü Malatya’nın Darende ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

19 Ekim Muhtarlar Günü Malatya’nın Darende ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet konağı önündeki çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan program, günün anlam ve önemini içeren konuşma ile son buldu. Darende Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çelik, muhtarlığın önemini dile getirdi. Çelik, “Bizlere bu değeri veren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm hükümet üyelerine teşekkür ediyoruz. Halkımızın tercihi ve seçimi ile iş başına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir görevi yerine getirmektedir. Vatandaş ile devlet arsında bir köprü olduğumuz bilincinde olarak bir yandan mahalle sakinlerinin devlet kurumları ile ilişkilerinde aracı bir rol üstleniyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Günü törenine, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.