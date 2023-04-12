Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Muhtarlar Derneği tarafından geleneksel iftar yemeği programı düzenlendi.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Muhtarlar Derneği geleneksel iftar programını öğretmen evi toplantı salonunda gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Selami Uğural programda yaptığı konuşmada, “Geleneksel hale gelen iftar yemeklerimize bu yılda ilgi çoktu. Dernek üyesi köy ve mahalle muhtarlarımıza, ilçe jandarma ekiplerine, ilçe emniyet amirliği personeline, hükümet binasında görevli müdür ve çalışanlarına, siyasi parti temsilcilerine iftar yemeğine katıldıkları için teşekkür ediyorum. Ramazan ayının son günlerine yaklaştığımız bu zamanlarda önümüzdeki Kadir Gecesi ve sonrasında Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyorum” dedi.