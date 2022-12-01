Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, muhtarlarla ortak açıklama yaparak siyasete atılacağını açıkladı.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, muhtarlarla ortak açıklama yaparak siyasete atılacağını açıkladı.

Muhtarlar Federasyonu binasında birçok mahalle ve köy muhtarının hazır bulunduğu toplantıda Başkan Abdulkadir Geylani Taş, AK Parti’den milletvekilliğine aday adayı olacağını açıkladı.

Muhtarların bir çoğun desteğiyle bu yola girdiğini açıklayan Taş, “Adıyaman’a öncelikle muhtar olarak, devamında Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı olarak aşkla verdiğim hizmeti biraz daha yukarı taşıma kararı aldım. Kurulduğu günden bu yana gönül verdiğim, her aşamasında her kararında yanında durduğum, üyesi olmaktan onur gurur duyduğum Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir ferdi olmak, kentime verdiğim hizmeti partimin çatısı altında ülkeme vermek üzere genel seçimlerde aday adayı olduğumu huzurlarınızda ilan ediyorum. Muhtar olarak yıllardır görev yapan, vatandaşın derdine ortak olan, çözüme giden yolun taşlarını örmeye nerden başlanacağını bildiğini düşünen ya da sorunların çözümü noktasında inisiyatif almayı, ülkesi milleti için çalışmayı yaşam biçimi haline getirmiş biri olarak yerelin sesi olmaya aday olduğumu, Adıyaman’dan Ankara’ya köprü olmak istediğimi, bunu da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir neferi olarak yapmak istediğimi gururla ilan ederim.

Bu yol bütün arkadaşlarım mevkidaşlarım ailem bu zamana kadar temas ettiğim tanıdığım tanıyacağım bütün yol arkadaşlarım ile yürümeyi arzu ettiğim mukaddes bir yoldur, Allah’ın izni ve sizlerin desteği ile çıktığım bu yolun hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.