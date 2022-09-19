Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Bayır Mahallesinde kentsel dönüşüm çerçevesinde yapmayı planladıkları spor kompleksi haberinin mahalle sakinleri tarafından heyecanla karşılandığını belirtti.

Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin Bayır Mahallesinde kentsel dönüşüm çerçevesinde yapmayı planladıkları spor kompleksi haberinin mahalle sakinleri tarafından heyecanla karşılandığını belirtti.

Özen teşekkür açıklamasında, “Ülkemiz için her zaman üreten işletmelerinde Karabüklü çalışanlara öncelik veren Karabük ve mahallemize verdiği desteklerin hiçbir zaman tartışmasız olduğu, doğup büyüdüğü yere ahde vefasını her fırsatta gösteren Ahmet Nur Çebi’ye mahallemizde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesinde Kaptan Demir Çelik’e ait arsa üzerinde bir spor kompleksinin planlamasının düşünüldüğü açıklaması şahsım ve mahalle sakinlerimiz ile gençlerimizde büyük bir heyecan uyandırmıştır. Yapılması planlanan Yaşar Kaptan Çebi Spor Kompleksi’nin uzun yıllar Karabük ve Bayır Mahallemize hizmet edebilmesi için korunması noktasında şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza başta Yaşar Kaptan Çebi amcamız ve Kaptan Demir Çelik grubunun hiç şüphesi olmasın. Bu vesile ile yapılan bu açıklamadan dolayı duyduğumuz sevinci siz değerli kamuoyu ile paylaşırken şahsım ve mahalle sakinlerimiz ile gençlerimiz adına Yaşar Kaptan Çebi amcamıza değerli evlatları Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi , Tayfun Çebi, Arzu Efe ve Kaptan D.Ç. Grubu’na sonsuz teşekkürler ederiz. Ayrıca bu güzel spor kompleksinin Karabük’e ve mahallemize kazandırılması için gerekli tüm işlemlerde kolaylık sağlanacağını üzerlerine düşenin yapılacağını söyleyen Karabük Belediye Başkanımız Rafet Vergili’ye mahallemiz ve şahsım adına teşekkür ederim” ifadeleri yer aldı.