Sivas’ta muhtarlar Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından afetzedeler için iç çamaşırı ve temizlik malzemesi kampanyası başlattı.

Sivas’ta muhtarlar Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından afetzedeler için iç çamaşırı ve temizlik malzemesi kampanyası başlattı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede incelemelerde bulunan Sivaslı muhtarlar, eksikleri yerinde tespit etti.

Acil ihtiyacın iç çamaşırı ve temizlik malzemesi olduğunu belirten Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan; bu eksiklerin giderilmesi için kampanya başlattıklarını söyledi.

Vatandaşların; iç çamaşırı ve temizlik malzemelerini 65 mahalle muhtarlıklarına teslim edebileceğini dile getiren Arslan; 4 Mart Cumartesi günü ise ürünleri deprem bölgesine götüreceklerini ifade etti.

Depremin olduğu günden bugüne kadar muhtarlar olarak sahada olduklarını belirten Arslan; “Sahada vatandaşlarımızın dertlerine derman, yaralarına merhem olmaya çalıştık. Depremzede vatandaşlarımızın biz muhtarlardan talepleri genellikle iç çamaşırı ve temizlik malzemesi oldu. Bu çerçevede biz Sivas Muhtarlar Derneği olarak iç çamaşırı ve temizlik malzemesi kampanyası başlattık. Bu kampanyaya tüm Sivaslıların destek olmasını rica ediyoruz. Yapacağınız yardımları Sivas’ımızda bulunan 65 mahalle muhtarlığımıza teslim ederseniz mutlu olacağız. Yapacağınız yardımları cumartesi günü bizzat Kahramanmaraş ve Hatay bölgesine götüreceğiz. Malzemeleri de vatandaşlarımıza elden teslim edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle bir acıyı bu ülkeye yaşatmasın. İnşallah el birliğiyle bugünleri atlayacağız” dedi.