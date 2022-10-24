“Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız”

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, hizmet verdikleri beş şehirdeki toplam üç bine yakın muhtarla her zaman çok iyi bir diyalogları olduğunu, diledikleri zaman kendilerine ulaşıp isteklerini, taleplerini iletebildiklerini anlatarak, "Muhtarlarımız, şehir merkezlerinden ücra köylere kadar bölgemizin tamamında adeta bizim gözümüz, kulağımız" dedi.

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, hizmet verdikleri beş şehirdeki toplam üç bine yakın muhtarla her zaman çok iyi bir diyalogları olduğunu, diledikleri zaman kendilerine ulaşıp isteklerini, taleplerini iletebildiklerini anlatarak, "Muhtarlarımız, şehir merkezlerinden ücra köylere kadar bölgemizin tamamında adeta bizim gözümüz, kulağımız" dedi.

OEDAŞ, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla elektrik dağıtım hizmeti verdiği beş ildeki muhtar derneklerini ziyaret etti. Başta il müdürleri olmak üzere farklı birimlerden yönetici ve çalışanların da yer aldığı ziyarette, OEDAŞ’ın yatırım ve bakım-onarım çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında muhtarlara bilgi verildi. Hizmet bölgelerinde üç bine yakın muhtar olduğunu söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Şehir merkezlerimizden ücra köylere kadar bölgemizin tamamındaki talep ve ihtiyaçları bize ileterek tüketicilerimize hızlı ve kaliteli hizmet sunmamızda büyük pay sahibi olan muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla beş ildeki muhtar derneklerini ziyaret etti. İl Müdürleri ile birlikte farklı birimlerden yönetici ve çalışanların da katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde yatırım, bakım-onarım ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verildi.

Bu yıl beş ilde toplam 1,8 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden OEDAŞ İl Müdürleri, bu çalışmalar neticesinde arıza ve kesinti sayısının azalacağını, bununla birlikte oluşabilecek arızalarda da sürenin kısalacağını ifade etti. İl Müdürleri ayrıca kurulan elektrik şebekelerinin, enerjinin daha verimli kullanılmasını sağladığını ve çevresel etkileri en aza indirdiğini ifade etti.

OEDAŞ’ın yürüttüğü birçok sosyal sorumluluk projesinden biri olan, sokak hayvanlarının beslenme, barınma, tedavi ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayata geçirilen Can Dostlar sosyal sorumluluk projesi hakkında da bilgi veren OEDAŞ yetkilileri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde vatandaşlara hediye ettikleri mama paketlerini muhtarlar ile de paylaştı. Yetkililer, sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının giderilmesi ve vatandaşların bu konudaki farkındalığının artmasında muhtarların önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren muhtarlar da bölgeleriyle ilgili konularda bilgi paylaşımında bulundu.

“Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız”

Hizmet verdikleri beş şehirde toplam üç bine yakın muhtar olduğunu söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Bölgemizdeki muhtarlarımızla her zaman çok iyi bir diyaloğumuz oldu. Diledikleri zaman bize ulaşabiliyor, isteklerini, taleplerini iletebiliyorlar. Biz de aynı şekilde kendileriyle sürekli iletişim kurabiliyoruz. Muhtarlarımız, şehir merkezlerinden ücra köylere kadar bölgemizin tamamında adeta bizim gözümüz, kulağımız. Muhtar derneklerimiz de çok aktifler, faaliyet alanımızla ilgili olarak sürekli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda bizlere destek olan, iş birliği yapan, tüketicilerimize hızlı ve kaliteli hizmet sunmamızda büyük pay sahibi olan muhtarlarımıza teşekkür ediyor, başarıyla sürdürdükleri çalışmalarının devamını diliyorum” dedi.