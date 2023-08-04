Adana’da muhtarın üvey oğlu bıçakla öldürüldü. Muhtar Tahir Yesin, oğlunun öldürüldüğü gün yanına gelip helallik istediğini belirterek, “Sanki öleceğini biliyor gibiydi” dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Gece saatlerinde üvey babası Tahir Yesin’e (71) “Ölümlü dünya baba. Hakkını helal et” dedikten sonra evden çıkan Abdullah Yavuz (24), sokakta arkadaşlarıyla buluştu. Bu sırada yanına gelen bir şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle Yavuz ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli şahıs, Yavuz’u vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Yavuz, kanlar içinde yere yığıldı.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Yavuz, ambulansla yakındaki bir hastaneye götürüldü. Yolda kalbi duran Yavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavuz’un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gülpınar Mahalle Muhtarı Tahir Yesin, üvey oğlunun iki yıldır uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, “Defalarca affettim onu ama bir türlü bu pislikten kurtaramadım. 20 gündür hiçbir şey yiyip, içmiyordu. Dün muhtarlıkta çay ocağında otururken; sanki öleceğini biliyormuş gibi geldi elimi öptü. Hakkımı helal etmemi istedi. Ne olduğunu sordum. Bana, ‘Ölüm kalım meselesi baba. Ne olur, ne olmaz’ dedi. Ben de hakkımı helal ettim. Saatler sonra bıçaklandığını duydum. Onu daha 7 yaşındayken yanıma aldım ve büyüttüm. Bu yaşına kadar getirdim” diye konuştu.