Ula ilçesinde Özel Çevre Koruma alanı içinde yer alan ve Akçapınar Mahallesi’nin ortasından geçen azmak kenarında, bir tarla sahibinin çit yapmak üzere kazık çakarak azmak içine müdahalesi, Muhtar Şükrü Arslan’ın girişimleri ile engellendi.

Leylek köy olarak da bilinen ve leylek yavrularının enerji nakil hatlarını çarparak ölümünün önüne geçmek için kabloları yeraltına aldıran Akçapınar Mahalle Muhtarı Şükrü Arslan (Arap Şükrü), Akçapınar azmağının su üstü ve su altı yüzlerce canlıya ev sahipliği yaptığını açıkladı. Muhtar Arslan, azmakta yaklaşık 5 kilometrelik bir parkurda tekne ve kano turlarının yapılarak hem ülke ekonomisine, hem de yöre halkına ekonomik kazanç elde edildiğini ve turizm yapıldığını söyledi.

Yeryüzü cenneti olarak adlandırdığı Akçapınar Azmağı’nın doğal yapısının korunması için mücadele ettiğini belirten Akçapınar Mahalle Muhtarı Şükrü Arslan, “1972 yılında Devlet Su İşleri tarafından sel felaketi nedeniyle Akçapınar arazileri sel suları altında kaldığı için Ataköy ve Çıtlık mahallesinden Akçapınar Mahallesi’nin ortasından bütün arazi sahiplerinden muvafakatname alarak bu kanalı açtılar. Yıllar sonra manzarası ile bitkisi ile yaban hayvanları ile yaban ördeği ile yılan balığı ile önemli bir iklim. Arazi sahiplerinden biri kanal üzerindeki kendi tarlasında göçük nedeniyle ’ağaçlarım zarar görüyor’ gibi nedenlerle 130 metre uzunluğunda çit yapmak için izin almış. Doğal güzelliği olan Akçapınar Mahallesini, yerli ve yabancı turistlerin bu azmaktan tekne ile kano ile gezmesi ve turizm açısından mahallemize katkısı var. Çok şükür Allah’a bize böyle bir yeryüzü cenneti nasip etmiş. Buraya bu kazıklar Çevre ve Şehircilikten izin aldık denilerek çakıldı. Maalesef alınan iznin yeterli ve tatmin edici bir izin olmadığından dolayı ben Sayın Valimizi aradım. Sayın Valimiz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü aradı ve müdahale edildi. Çakılan kazıklar tekrar söküldü. Akçapınar halkı da buraya böyle kazık çakılmasını istemiyor. Burası Özel Çevre Koruma bölgesi. Sit alanı. İyi ki sit alanı olmuş. Böyle bir güzelliği izin aldık diyorlar ama almış oldukları izni çit çevirme olarak almışlar. Ama kazık çakıp da 130 metre bitki örtüsünü, kuşları yumurtlayan yaban hayvanlarını, kurbağaları, yengeçleri rahatsız etme gibi bir hakkımız yok. Çünkü halkımız ne istiyorsa ben onu yapıyorum” dedi.