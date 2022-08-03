Olay, Tercan ilçesinde meydana geldi. Atatürk Mahallesi Muhtarı Şükrü Adam, Tercan Atlı Spor Kulübü cirit takımının sahasında antrenman yapan sporcularla iken ata binmek istedi. Bir süre sonra ata binen muhtar, atın şaha kalkıp sırt üstü yere çakılmasıyla ölümden döndü. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Atın üzerinden attığı muhtar kolundan ve boynundan yaralandı.

Vali Buhara, Gençlik Merkezinde gençlerle sohbet etti

Vali Buhara, Gençlik Merkezinde gençlerle sohbet etti

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