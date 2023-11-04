İzmirli muhtar Güven Köstekçi, ‘atık yağı getir bulaşık deterjanını götür’ kampanyasıyla atık yağları geri dönüşüme kazandırıyor. Muhtar, mahalle halkından 15 gün içerisinde 918 litre atık yağı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

İzmir’in Çeşme ilçesi Ardıç Mahallesi muhtarı Güven Köstekçi, atık yağların doğaya verdiği zararı önlemek amacıyla ‘atık yağı getir bulaşık deterjanını götür’ kampanyasını başlattı. Atık yağların geri dönüşüme kazandırılması konusunda mahalle halkına teşvikte bulunan muhtar, atık yağı toplayıp getiren vatandaşlara bulaşık deterjanı hediye ediyor. Kampanyanın başlamasının ardından 15 günlük süre içerisinde 918 litre atık yağın toplanıp geri dönüşüme kazandırıldığını belirten muhtar, böylelikle ev ve iş yerlerindeki atık yağların doğaya verdiği zararı önlemeye çalışıyor.

Deterjan hediyesi, atık yağ biriktirilmesini teşvik etti

Atık yağların doğaya verdiği zararı araştırdıktan sonra bu kampanyayı yapma kararı aldığını söyleyen Ardıç Mahallesi Muhtarı Güven Köstekçi, “Atık yağlarla ilgili önüme bir proje çıktı ve ilgimi çekti. Atık yağların çevreye, insanlara, doğaya çok büyük zarar verdiğini araştırıp öğrendim. Bu konu ile ilgili azamız olan arkadaşlarla neler yapabiliriz diye düşündük ve kendi çabalarımızla her eve bir kap bıraktık. Bu kapları atık yağlar ile doldurup bize getiren vatandaşlarımıza da deterjan hediye ettik. Mahalle halkımız da bu konuda bize çok destek verdi. Böylelikle 15 gün içerisinde yaklaşık 918 litre atık yağı toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Sadece evlerden değil, çevredeki işletmelerden de atık yağlarımızı topluyoruz. 1 litre atık yağ, 1 milyon litre temiz suyu kirletebiliyor. Bu sebeple çevremize örnek olmamız lazım. Mahalle halkımızla birlikte atık yağları toplamaya devam edeceğiz” dedi.

“Atık yağların geri dönüşüme kazandırılmasıyla haşereler de yarı yarıya azaldı”

Atık yağların aynı zamanda haşerelerin çoğalmasında büyük bir etken olduğunu ifade eden Köstekçi, “Atık yağlar, farelerin, hamam böceklerinin çoğalmasında ve lavaboların tıkanması konusunda büyük bir problem oluşturuyordu. Bize de bu konuda oldukça şikayet geliyordu. Böylelikle atık yağları geri dönüşüme kazandırarak bu tarz durumların yaşanabilirliğini en düşük seviyeye çektik ve haşerelerin çoğalması yüzde 50 azaldı” şeklinde konuştu.

“Amacımız, tonlarca litre yağı dönüştürerek daha temiz bir doğaya sahip olmak”

Hedeflerinin tonlarca litre atık yağı geri dönüşüme kazandırmak olduğunu söyleyen Ardıç sözlerine şunları da ekledi: “Sadece 918 litre değil bunu tonlarca litreye taşımaya çalışıyoruz. Yalnızca kendi mahallemiz değil diğer muhtarların da desteğini alarak Çeşme’de büyük bir atık yağ toplama projesi yapmayı da düşünüyorum. Amacınız tüm Türkiye’ye yayılsın. Daha temiz bir doğaya sahip olmayı hedefliyoruz.”