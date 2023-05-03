Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Yünbüken köyünde yaşayan 55 yaşındaki Ali Kılıç, köyünde hem muhtarlık yapıyor, hem de ürettiği sebze fideleriyle tarıma katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çemişgezek ilçesine bağlı Yünbüken köyünde muhtarlık yapan 55 yaşındaki Ali Kılıç, market ve manavlara bağımlı olmak yerine vatandaşları üretime teşvik etmek amacıyla sebze fidesi yetiştiriyor. Kılıç kendisine ait arazide büyük emeklerle ürettiği salatalık, patlıcan, domates ve biber gibi onlarca çeşit sebze fidesini yetiştirerek, kendi aile ekonomisine katkı sunmanın yanı sıra ilçedeki vatandaşları da üretime teşvik ediyor.

Sebze fidesi yetiştiricisi Ali Kılıç, market ve manav tezgahlarında ki fiyatları değerlendirmek yerine yeri ve zamanı olan herkesin üretime katkı sunması gerektiğini söyledi. Çocukluğunu tarla ve bahçelerde ailesine yardım ederek geçirdiğini kaydeden Ali Kılıç, "Bizim çocukluğumuz köyde bağda, bahçede geçtiği için toprakla ilgilenmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çalışana Allah verir düsturu ile büyüdük. Yetiştirdiğimiz sebze fidelerine Çemişgezek ilçemiz genelinde, hatta Elazığ ilinden bile talep geliyor. Toprakla ilgilenmek beni inanılmaz rahatlatıyor" dedi.