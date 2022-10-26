Manisa’nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen toplantıda Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz mahalle muhtarları ve STK’ların sorun ve taleplerini dinledi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen toplantıda Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz mahalle muhtarları ve STK’ların sorun ve taleplerini dinledi.

Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Turgutlu ile ilgili çeşitli konuların değerlendirildiği toplantıda mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi.

Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda ilçenin sorunları masaya yatırılarak çözüm önerileri konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Turgutlu’da eğitim, sağlık, asayiş ve diğer hizmetlerle ilgili olarak halkımıza daha kaliteli ve yüksek bir yaşam standartlarının sunulabilmesi konusunda görüş ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda muhtarlar ve STK temsilcileri önerilerini dile getirdi.

Manisa Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İbrahim Enver Sungur, Turgutlu Emniyet Müdürü Harun Tutak, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Halim Karaer, Manisa İl ve Turgutlu’daki kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, ilçe müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.