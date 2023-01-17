Kahta Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Nedim Türk, kış mevsimin ortasında olmaların rağmen kömür yardımlarının yapılmadığını dile getirdi.

Kahta Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Nedim Türk, kış mevsimin ortasında olmaların rağmen kömür yardımlarının yapılmadığını dile getirdi.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kömür yardımı yapılmayan vatandaşların mağdur olduklarını dile getiren Muhtar Nedim Türk, “Kahta’da her yıl düzenli bir şekilde sonbahar aylarında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yapılan kömür yardımı Ocak ayında olmamıza rağmen halen yapılmadı. Artık mağdur olan vatandaşlarımıza verecek cevap bulamıyoruz. Kömür dağıtımında ne ses, ne seda var. Kömür hak sahiplerine kömürleri ne zaman teslim edilecek? Mağdur ailelerimiz her gün gerek telefonla arayarak ve gerekse muhtarlığa gelerek kömürlerini soruyorlar. Biz de artık kömür hak sahiplerine ne söyleyeceğimizi bilmiyoruz. Kömür ne zaman gelecek? Bu konuyla ilgili mağdur olan ailelerimiz bir endişe içindeler. Konuyla ilgili devlet büyüklerimize ve siyasetçilerimize sesleniyorum. Kömür dağıtımının hızlandırılması lazım. Kömür gelmeyecekse de kömür hak sahiplerine kömür gelmeyecek diyelim. Kömürü olmayan vatandaşlar mağdur oluyor. Şimdi ne yapacağımız kara kara düşünüyoruz” dedi.