Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Yeni Ömerli Mahallesi Muhtarı muhtar hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Yeni Ömerli Mahallesi Muhtarı Yusuf Özbozkurt’a (73), akşam saatlerinde İstiklal Caddesinde yaya olarak karşıdan karşıya geçerken, sürücüsü ve plakası alınamayan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan muhtar Özbozkurt, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Özbozkurt burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

7 dönemdir muhtarlık yapan Özbozkurt’ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.