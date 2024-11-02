Yenişehir ilçesinde karayolu üzerindeki tehlikeli noktaların bariyerlerle kapatılması talebinde bulunan muhtarın, isteği Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa sürede yerine getirildi.

Yenişehir’de Kozdere Caddesinde yaklaşık 1 kilometrelik kanal boyu, bariyerlerle kapatılarak güvenliği sağlandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir’in Yenigün Mahalle Muhtarı Basri Acar, "Kozdere yolunda bulunan yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda olan kanal boyunca olan yerler bariyerlerle kapatıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesine trafikte araçların ve yayaların güvenliği için bu noktaların kapatılması talebinde bulunmuştum. Talebimiz üzerine Kozdere Caddesindeki yerler kapatıldı. Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.