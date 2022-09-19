Samsun’da bir muhtar tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 20 yaşındaki yeğeni Ayşe Nur Tural’ı vurarak ölümüne sebep oldu.

Samsun’da bir muhtar tabancasını temizlerken silahın kazara ateş alması sonucu 20 yaşındaki yeğeni Ayşe Nur Tural’ı vurarak ölümüne sebep oldu.

Olay, Samsun’un Havza ilçesinin Ortaklar Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Ortaklar Mahallesi Muhtarı M.T. (58) kardeşi ile ortak kullandığı evdeki balkonda kendisine ait ruhsatlı tabancasını temizlerken silah kazara ateş aldı. Bu sırada tabancadan çıkan kurşun muhtarın yeğeni olan 20 yaşındaki Ayşe Nur Tural’ın sol koltuk altına isabet etti. Amcasının tabancasından kazara çıkan kurşunla ağır yaralanan genç kız ailesi tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ayşe Nur Tural hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muhtar M.T. hastanede jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.