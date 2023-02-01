İbrahimşehir Mahalle Muhtarı Adnan Özaslan, mahallelerine sağlanan hizmetlerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti.

İbrahimşehir Mahalle Muhtarı Adnan Özaslan, mahallelerine sağlanan hizmetlerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti.

İbrahimşehir Mahalle Muhtarı Adnan Özaslan, mahallelerine sağlanan hizmetlerden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti. Muhtar Özaslan, “Türkiye’de, mahalle grubunda olup da spor tesisi olan tek kırsal mahalle, bizim mahalledir. Bu yüzden Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na sonsuz teşekkür ediyorum. Şu anda Türkiye genelinden yaklaşık 30 ilden sporcular, mahallemize geliyor. Burada uluslararası müsabakalar yapılıyor” dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu tarafından İbrahim Şehir mahallesine sağlanan orman, sosyal tesisi, spor tesisi, arazi yolu, kilitli parke taşı gibi hizmetlere ilişkin değerlendirmede bulunan Mahalle Muhtarı Adnan Özaslan, duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti.

“Aba güreşinin başkenti burası oldu”

Güreş branşına yönelik yapılan spor tesisi sayesinde mahallede uluslararası müsabakaların yapıldığını ifade eden İbrahim Şehir Mahalle Muhtarı Adnan Özaslan, “Türkiye’de, mahalle grubunda olup da spor tesisi olan tek kırsal mahalle, bizim mahalledir. Bu yüzden Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na sonsuz teşekkür ediyorum. Başkanımız bu tesisi yapmakla kalmadı, tesisin çevresine güreşçilerimizin temiz hava alması için orman yaptı. Bunun yanı sıra mahallemizde kilitli parke taşı yapılmayan alan kalmadı. Her taraf kilitli parke taşı ile döşendi. 2 sosyal tesisimiz var. Güreşlerimiz, önce 3-5 mahalle arasında yapılıyordu. Şu anda Türkiye genelinden yaklaşık 30 ilden sporcular, mahallemize geliyor. Burada uluslararası müsabakalar yapılıyor. Aba güreşinin başkenti burası oldu. Bunda da Belediye Başkanımızın büyük katkısı var. Bu yüzden teşekkür ediyorum. Arazi yollarımıza gelince birçok yerde dozerler, greyderler ile çalışma yapıldı. Şu anda arazi yollarımızla ilgili bir sıkıntımız yoktur” diye konuştu.