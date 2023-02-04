Olay, İnegöl Ziraat Odasının kongresinde meydana geldi. Aynı zamanda oda üyesi olan Eski Bahçekaya Mahallesi Muhtarı Hayat Nuri Aslan (50) oy kullanmak için sıraya girdiği sırada bir anda yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından muhtar Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Aslan, yoğun bakıma alındı.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Ziraat Odası seçimlerinde oy kullanmak için sıraya giren Eski Bahçekaya mahallesi Muhtarı Hayat Nuri Aslan baygınlık geçirerek yere düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan muhtarın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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