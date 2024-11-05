Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde, Roman vatandaşların yoğunlukla yaşadığı Gümüşçeşme Mahallesi’nin muhtarı Orhan Yemişen’e Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu tarafından ’Romanlardan Sorumlu Koordinatör’ görevi verildi.

Balıkesir Valiliği, Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi Muhtarı Orhan Yemişen’i Altıeylül, Kepsut, Karesi ve Dursunbey Roman Saha Koordinatörü olarak atadı. Muhtar Yemişen göreve atandıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığımızın talimatları doğrultusunda Balıkesir Valiliğimizin olurları ile Altıeylül-Karesi-Dursunbey ve Kepsut ilçelerine Balıkesir Valiliği Romanlardan Sorumlu Koordinatör olarak atanmış bulunmaktayım. Tebliğ sonrasında İl Koordinatörümüz Ismail Fahriye Arslan ile birlikte İlçe Kaymakamımız Turgay Hakan Bilgin’i ziyaret ederek istişarelerde bulunduk. Bu kapsamda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yola çıktığımız ilk günden bu yana olduğu gibi derdimiz hep ’insan ve hizmet’ odaklı. Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Rabb’im utandırmasın inşallah."