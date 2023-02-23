Çavlan, seçimler öncesinde ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma’ kanununa muhalefetten yargılandığı Afyonkarahisar 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki davada suçlu bulunarak 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mahkeme kararının Afyonkarahisar Valiliğine ulaşmasının ardından kanun gereği Çavlan valilik kararı ile görevden alındı.

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