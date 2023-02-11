Van’ın Özalp ilçesi İstasyon Mahallesi Muhtarı Erol Kıyatmaz, depremzede 12 kişilik Bayır ailesine yuvasını açtı.

Van’ın Özalp ilçesi İstasyon Mahallesi Muhtarı Erol Kıyatmaz, depremzede 12 kişilik Bayır ailesine yuvasını açtı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma neden olduğu bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, ülkenin değişik yerlerine gitmeye devam ediyor. Hatay’dan gelen 12 kişilik Bayır ailesi, Özalp’in İstasyon Mahallesi Muhtarı Erol Kıyatmaz’ın evine yerleşti. Muhtar Kıyatmaz, yaşanan deprem sonrası sosyal medya hesaplarından kendine ait evi depremzedelere ücretsiz vereceğini açıkladı. Hatay’dan gelen 12 kişilik depremzede aile Özalp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) başvurdu. Bunun üzerine yetkililer muhtar Kıyatmaz ile irtibata geçerek aile için ev hazırlanmaya başlandı. Ev hazırlandıktan sonra aile eve yerleşti.

Muhtar Kıyatmaz, "Depremzede ailenin geleceği haberini alır almaz ailemin tüm fertleri ile seferber olduk. Evin temizliğine ve sobaların kurulmasına başladık. Ülkemizde yaşanan ve 10 ilimizi etkileyen depremden dolayı depremzede bir aileye evimizi açtık. Boşta bir evimiz vardı, elimizden gelen bütün gayretimizle ailece evi temizledik, dayadık döşedik. İlçe Kaymakamımız M. Emin Nasır’ın bilgisi ve katkılarıyla evi ailemize teslim ettik. Allah ülkemizi bu tür afetlerde korusun" dedi.