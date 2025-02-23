Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde nefes darlığı çeken KOAH hastası için seferber olan sağlık ekipleri, mahalle muhtarının kardan kapanan yolu açması ile hastaya ulaşabildi.

Ereğli ilçesine bağlı İbrahimci Mahallesi’nde yaşayan KOAH hastası Yaşar Akçan rahatsızlanınca ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın mahalleye ulaşması güçleşti. Mahalle Muhtarı Kadir Tomakin, traktörle yolu açarak sağlık ekiplerinin köye girişini sağladı. Karla kapanan yolu açan muhtarın desteğiyle Akçan’a hızla ulaşan ekipler, ilk müdahaleyi yaparak hastayı hastaneye kaldırdı.