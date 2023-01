Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci, Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Tunç ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul ederek bir süre görüştü. Ziyaret esnasında muhtarlarla istişarelerde bulunan Başkan Gürkan, mahallelerin ihtiyaçları noktasında gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti.

Hekimhan’ın tüm mahallelerine Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet yapıldığının altını çizen Hekimhan Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Tunç, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, Malatya’mız için önemli bir değerdir. Yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı mahallem, Hekimhan’daki muhtarlarımız ve şahsım adına çok teşekkür ederiz. Daha öncede Malatya için hizmetler yapıldı ama sizin yapmış olduğunuz hizmetlere bakınca sahada temas edilmeyen bir yerin kalmadığını görüyoruz. Mahalle, köy mezra olarak her yere temas ettiniz. Gerçekleştirilen hizmetlerden dolayı Başkanıma ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

Mahallelerin sorun ve sıkıntılarının çözümü noktasında Başkan Gürkan’ı ziyaret ettiklerini ifade eden Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile rutin olarak 2- 3 ayda bir toplanıyoruz. Şehrimizle ve mahallelerimizle alakalı sorunları istişare ediyoruz. 2022 yılımız dolu dolu geçti. 2023 yılında da neler yapabiliriz bunları konuşmak için Sayın Başkanımızla bir araya geldik. Merkez ve kırsal mahallelerimizde yapılan tüm çalışmalar için Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah 2023 yılı da hizmetlerle dolu dolu ve verimli bir çalışma ile geçecek” şeklinde konuştu.

“Muhtarlarımız yerelde paydaş olarak bize destek veriyor”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, “Çok değerli muhtarlarımız bizleri ziyaret etti. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Belediyemizin yapmış olduğu hizmet ve yatırımları değerlendirmek için muhtarlarımızla bir araya geldik. Bundan sonra ne gibi çalışmalar yapılabilir, konu üzerinde planlamalar yapıyoruz. Önemli olan şehrimizin modern ve çağdaş bir hüviyete kavuşmasıdır. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren kırsal ve merkez mahallelerimizde yaptığımız hizmetler olsun çevresel, kültürel ve sosyal alanlardaki yatırımlarımızla Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediye hüviyeti içerisindeyiz. Bu önemli bir hadisedir. Geçmiş dönemlerde yapılan il koordinasyon toplantılarına katılan muhtarlarımız bilirler, o zaman belediye yatırımları DSİ, karayolları gibi kuruluşların yaptığı yatırımların çok gerisindeydi. Şu anda baktığınızda kurum ve kuruluşların yaptığı yatırımın 10 katı daha fazla yatırım yapıyoruz ve bu durum Türkiye’de bir ilktir ve bugün Malatya’da önceden dile getirilen hiçbir sorun kalmamıştır. Asfaltsız, susuz, kanalizasyonsuz ve arıtma tesisi olmayan hiçbir ilçemiz kalmamıştır. Doğu ve Batı kolektörleri yapılmış, Malatya’nın üzerinde müzminleşmiş bütün sorunlar ortadan kaldırılmıştır. Kısa süre içerisinde, Malatya tarihinde yapılan yatırımların kat be kat fazlası yapıldı. Malatya’ya biçilen hedef ve vizyon, ‘Malatya doğunun parlayan yıldızı olacak’ şeklindeydi ama Malatya değil doğunun değil Türkiye’nin değil Avrupa’nın dünyanın parlayan yıldızı olacak. Çünkü tarih bizi buna mecbur etmiş, tarihi bilmeyenler bunları bilmez. Tarihte Malatya ilk medeni, bürokratik ve modern anlamdaki devleti kuran şehirdir. İşte 2028 EXPO’da bu hedefin en somut göstergesidir. İşte Malatya’nın nerden nereye geldiğinin en temel göstergesidir. Aklınıza gelebilecek her hizmet Malatya ile müşerref oldu ve Malatya’yla tanıştı. Gerek genel gerekse de yerel hizmetlerimiz anlamında bir bütünlük oluştu. Yeşilyurt Bölesinde yaptığımız Batı Kolektörünü aşmak ne mümkündü? Türkiye’de çok az sayıda bulunan ve Trencher denilen kanal açma makinasından biri Malatya’da sürekli çalışıyor. O dağları delerek Batı Kolektörünü açtık. Sizlerde yerelde paydaşımız olarak bize her konuda destek verdiniz. Rehberlik, mihmandarlık ettiniz. Bu anlamda yereldeki tüm muhtarlarımızdan memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Biz yerel yöneticiler olarak hep el ele vereceğiz. Malatya’yı mazisine layık istikbaline hazırlama noktasında azim ve kararlılığımızı ‘durmak yok, yola devam’ diyerek devam ettireceğiz” dedi.

Ziyarete gelen muhtarlar Büyükşehir Belediyesinden gerekli tüm hizmetleri aldıklarını belirterek kente, ilçelere, mahallelere ve köylere gerçekleştirilen yatırımlardan dolayı Gürkan ve ekibine teşekkür ettiler.